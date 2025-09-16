Pular para o conteúdo
Praça do Guta, na Praia do Forte, em Cabo Frio, passa por reforma com foco em lazer, cultura e acessibilidade

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria da Cidade, está executando a reforma da Praça do Guta, em um amplo projeto de requalificação urbana que visa transformar o local em um polo de convivência, cultura, lazer e acessibilidade para toda a população. A remodelação teve início em agosto.

Dentre as melhorias previstas, está a expansão da área destinada a eventos, o que permitirá a realização de atividades culturais e comunitárias em maior escala. A pista de skate também será completamente reformada, oferecendo melhores condições para a prática esportiva e incentivando a participação de jovens atletas.

Outro destaque é a construção de um novo parque infantil, que garantirá às crianças um espaço seguro e adequado para o lazer. Além disso, o projeto prevê o paisagismo de toda a área da praça, tornando o ambiente mais agradável, integrado e convidativo.

Na parte dos quiosques, a obra contempla a reforma dos banheiros já existentes e a implantação de três novos banheiros adaptados para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da administração municipal com a acessibilidade e a inclusão. Com a revitalização, a Praça do Guta será entregue para a alta temporada, preparada para atender às necessidades da população, consolidando-se como um espaço público de referência em Cabo Frio.

“Nosso objetivo é devolver à população um espaço moderno, acessível e acolhedor, que estimule o lazer, a prática esportiva e a convivência. A Praça do Guta é um ponto tradicional da cidade e, com essa reforma, queremos que ela se torne um verdadeiro cartão-postal para moradores e visitantes”, afirmou Miguel Alencar, vice-prefeito e secretário da Cidade.

