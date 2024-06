Praia da Ponta da Farinha, em Iguaba Grande, está em 9º lugar das melhores praias rurais da América Latina

A Praia da Ponta da Farinha, localizada em Iguaba Grande, está em 9º lugar das melhores praias rurais da América Latina, de acordo com um estudo realizado pela Rede Proplayas, a maior rede latino-americana de gestão e certificação de praias.



A escolha se baseia em métodos científicos que envolvem a qualidade da paisagem, infraestrutura, acessibilidade, qualidade da água e turismo sustentável. São consideradas praias rurais aquelas que não são urbanizadas.

Somente quatro praias do Brasil estão no ranking de melhores praias rurais. A Ponta da Farinha ficou com uma pontuação de 0.837, sendo que os valores variam entre 0 e 1. Os índices avaliados no estudo são qualidade da praia, conservação, lazer, proteção e saneamento. O resultado foi divulgado no dia 8 de junho, dia em que se comemora o Dia Mundial dos Oceanos.