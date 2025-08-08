Praia das Caravelas, em Búzios, inicia candidatura para temporada Bandeira Azul 2026/2027

Nesta semana, a Secretaria do Clima e Sustentabilidade de Búzios firmou um termo de cooperação técnica com a iniciativa privada, por meio do Complexo Praia das Caravelas, para a implantação do Programa Bandeira Azul na temporada 2026/2027. O município pretende certificar grande parte de suas praias, de acordo com a proposta para as metas do milênio apresentadas pela cidade no âmbito da Organização das Nações Unidas, até 2030.

Nos próximos dias, serão colhidas as primeiras amostras de água para análise, dando início ao cumprimento dos 34 critérios do Programa. Este ano, serão realizadas 25 análises de água, para que, em maio de 2026, todos os critérios estejam aprovados.

A Praia das Caravelas já conta com alguma estrutura, como banheiro. Em breve, o município iniciará a construção do posto de guarda-vidas. Também serão realizados os trabalhos técnicos relacionados ao espaço e ao plano de gerenciamento.

A iniciativa da parceria entre a sociedade civil, que está se engajando no movimento, e o poder público busca promover um avanço mais expressivo e consistente do programa, a fim de alcançar a meta apresentada pelo município no âmbito do programa da ONU. Na ocasião, a ONU traçou diversas metas, conhecidas como Metas do Milênio, além da Nova Agenda Urbana. O Programa de Sustentabilidade Climática e Ambiental Urbanística Búzios 2030 visa certificar a maior quantidade de praias até essa data.

Com essa candidatura, Búzios reforça seu compromisso com a sustentabilidade, a preservação ambiental e o turismo responsável. A busca pela certificação Bandeira Azul não apenas eleva o padrão das praias locais, como também posiciona o município como referência nacional em gestão costeira e cuidado com o meio ambiente. A união entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil é fundamental para alcançar esse objetivo comum e garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações.