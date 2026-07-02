Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, é recomendada pelo Júri Nacional para manter selo Bandeira Azul

A Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, está entre as candidaturas brasileiras recomendadas pelo Júri Nacional do Programa Bandeira Azul para a temporada 2026/2027. A recomendação confirma que a praia aldeense segue atendendo aos critérios exigidos pelo programa internacional, que avalia aspectos como qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura e ações permanentes de educação ambiental.

Em São Pedro da Aldeia, a conquista reflete o trabalho contínuo desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, com ações de conscientização que visam despertar o sentimento de pertencimento da população com o ecossistema aldeense. Entre as iniciativas de destaque também estão as ações da Secretaria de Educação, por meio da Coordenação de Educação Ambiental, que promove encontros nas unidades escolares para abordar temas como preservação dos ecossistemas lagunares, cultura oceânica e sustentabilidade. As ações buscam aproximar os estudantes da realidade ambiental do município e incentivá-los a atuar como multiplicadores de práticas sustentáveis.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, falou sobre a conquista. “A recomendação da Praia das Pedras de Sapiatiba pelo Júri Nacional do Programa Bandeira Azul é o reconhecimento de um trabalho coletivo muito importante. Seguimos empenhados em fortalecer políticas públicas que garantam a proteção da nossa laguna e a valorização do nosso patrimônio ambiental para as próximas gerações”, destacou.

Localizada no bairro Praia Linda, às margens da Lagoa de Araruama, a Praia das Pedras de Sapiatiba se tornou referência nacional ao unir preservação ambiental, acessibilidade, segurança e uso consciente do espaço público. O novo parecer favorável do júri nacional é mais um passo para a manutenção da Bandeira Azul, uma das certificações mais importantes no cenário global.