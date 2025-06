Praia do Pontal do Peró, em Cabo Frio, está entre as melhores praias das Américas

Cabo Frio, cidade de vocação turística, muita história e inúmeras belezas naturais está figurando no ranking de melhores praias das Américas. A avaliação e o ranking foram realizados pelo Centro Internacional de Formação e Gestão e Certificação de Praias e pelo Grupo de Investigação em Sistemas Costeiros. A edição de 2025 apontou a Praia do Pontal do Peró como a quinta melhor praia de vila, entre 57 avaliadas. O ranking geral conta ainda com a presença da Praia das Conchas (52º lugar) e a Praia do Peró (116º lugar).

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, celebrou mais essa certificação para as praias cabo-frienses

“É uma grande alegria ver nossas praias recebendo mais uma certificação internacional, as praias do Pontal do Peró, das Conchas e do Peró, vão muito além da beleza natural, são cenários turísticos, de preservação ambiental, convivência para famílias, diversão, lazer e prática esportiva, recebendo inclusive eventos internacionais, como o Rei e Rainha do Mar, maior evento esportivo de praias do mundo, que sediamos no último fim de semana. E claro, sem esquecer da certificação Bandeira Azul, no Peró. Esse é mais um motivo de orgulho para nossa Cabo Frio, a cidade mais linda do mundo”, disse o prefeito.

De acordo com a organização do ranking, a avaliação é fruto da aplicação rigorosa da Estrutura de Priorização de Praias, em uma metodologia que articula indicadores ecológicos, sociais, culturais e econômicos, permitindo uma análise das praias como territórios complexos e estratégicos.

Na edição de 2025, foram avaliadas 200 praias, em 11 países das Américas e Península Ibérica, com 71 avaliadores técnicos, incluindo oceanógrafos, geógrafos, engenheiros, gestores, entre outros. A classificação se dividiu entre tipos de praias: urbana, de vila, rural, natural e enclave. Também foram definidas as 10 melhores praias do Atlântico, do Pacífico, do Caribe, da Argentina, do Brasil, da Colômbia, de Cuba, do Equador, da Espanha, do México e da República Dominicana.