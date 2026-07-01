Praias de Cabo Frio são recomendadas para temporada 2026/2027 do programa Bandeira Azul

Reconhecido pela beleza natural de suas praias, o município de Cabo Frio recebeu, mais uma vez, a recomendação para candidatura ao Programa Bandeira Azul – Temporada 2026/2027. No Rio de Janeiro, 20 locais foram indicados, sendo dois em Cabo Frio: Praia do Peró e Praia do Foguete. A indicação da certificação ecológica para as duas praias, das quais o Peró recebe pelo nono ano consecutivo, confirma que Cabo Frio segue cumprindo os rigorosos critérios ambientais, de gestão e de sustentabilidade exigidos para a concessão do selo internacional de qualidade.

Presente em mais de 50 países e considerado uma das mais importantes certificações internacionais em critérios ambientais, o Programa Bandeira Azul atesta a qualidade da água, a gestão costeira, a segurança, a infraestrutura e as ações de educação ambiental em praias, marinas e embarcações de turismo em todo o planeta.

O Secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, comemorou as recomendações e destacou que o resultado é fruto de um trabalho contínuo de preservação ambiental que o município se empenha em cumprir:

“Nosso compromisso é continuar unindo preservação ambiental e turismo sustentável e, para isso, desde o início da gestão estamos desenvolvendo diversas ações nesse sentido. A indicação, novamente, das nossas praias para uma certificação tão importante mostra que seguimos no caminho certo. A premiação é resultado de um trabalho coletivo que visa, sobretudo, transformar nosso município em exemplo de excelência em sustentabilidade e gestão dos recursos naturais”, disse ele.

O anúncio foi feito pelo Júri Nacional do programa, composto por representantes de diferentes órgãos federais, entidades ambientais e instituições do setor turístico, que avaliou, ao todo, 83 candidatos, em todo o Brasil. Após a recomendação, as candidatas são avaliadas pelo Júri Internacional, conduzido pela Foundation for Environmental Education (FEE), responsável pela coordenação global da certificação.

A reunião que definirá os resultados da temporada 2026/2027 do Hemisfério Sul está prevista para o mês de setembro. O resultado final, com a concessão da premiação internacional, será divulgado em outubro, com cerimônia prevista para o dia 6 de novembro, no Iate Clube de Santa Catarina, em Florianópolis (SC).