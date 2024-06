Praias do Forno e Azeda/Azedinha, em Búzios, estão entre as melhores praias 2024 de toda a América latina, no ranking anual da Rede Proplayas

O Ranking das Melhores Praias, apresentado dia 08 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, pela Proplayas, maior rede latino-americana especializada em gestão de praias, divulgou o resultado anual das melhores praias da América latina e do Brasil. As praias do Forno e da Azeda/Azedinha conquistaram o nono (9º) e o décimo(10º) lugar da América Latina, respectivamente. Já no ranking das melhores praias brasileiras, a praia do Forno ficou em quarto (4º) e Azeda/Azedinha, alcançou a quinta (5ª) posição, entre todas as praias do litoral brasileiro.

De acordo com o secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, essa posição só foi possível devido às intervenções que foram realizadas nos últimos três anos da gestão municipal: “Essa avaliação da Rede Proplayas é muito importante para nós, pois o ranking foi criado baseado dados científicos, além de possuir um comitê científico que é composto por profissionais especialistas em gestão de praias e ambientes costeiros, entre eles alguns cientistas brasileiros com mais de 20 anos de experiência em temas de praias. Então, todas as avaliações que são feitas, elas também passam por esse conselho científico para ter certeza que as avaliações estão corretas e estão de acordo com a realidade da praia. É uma honra para o município, ter duas praias entre as 10 melhores praias de toda a América latina, sendo isso resultado direto do trabalho da gestão municipal, o que vai ajudar a impulsionar Búzios como mercado turístico na América Latina”.

A Rede Proplayas é a maior grupo de investigação com temas relacionados às praias do continente e certificações em praias. Composta por 70 grupos, entre eles grupos científicos e empresariais, distribuídos em 17 países. O ranking foi criado como tese de mestrado em 2008, e atualmente já possui inclusive artigos científicos publicados. Foram avaliadas mais de 123 praias na Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, México, Nova Zelândia, Peru, Porto Rico e Venezuela.