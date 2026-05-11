Praias do Pontal do Peró e do Foguete encerram antecipadamente temporada Bandeira Azul em Cabo Frio

As praias do Pontal do Peró e do Foguete, em Cabo Frio, encerraram de forma antecipada a temporada Bandeira Azul 2025/2026.

De acordo com nota divulgada pelo Instituto Ambientes em Rede, a medida ocorreu por questões estruturais identificadas durante o período de monitoramento, e a informação de que a Praia do Peró teria perdido a premiação não procede.

Segundo o esclarecimento, as praias do Pontal do Peró e do Foguete foram inscritas no programa como praias de temporada curta, com encerramento previsto inicialmente para o dia 31 de março.

A recomendação para o encerramento antecipado aconteceu apenas alguns dias antes da data estabelecida, como medida preventiva e em conformidade com os protocolos internacionais do programa Bandeira Azul.

O arriamento da bandeira, ainda conforme o instituto, está previsto nos procedimentos do programa sempre que são identificados pontos que precisam de adequação aos critérios exigidos pela certificação.

A nota informa ainda que o município terá prazo para revisar e implementar as melhorias necessárias, podendo apresentar novamente a candidatura das duas praias para a próxima temporada.

De acordo com o comunicado, já foram identificados aspectos estruturais e operacionais que precisam ser aprimorados e que estão em avaliação para correção futura.

O Instituto Ambientes em Rede também destacou que, em todos os países participantes, os municípios podem definir se a temporada Bandeira Azul será anual ou restrita ao período de verão.

Independentemente do modelo adotado, é obrigatório garantir, durante todo o período de certificação, o cumprimento dos critérios ambientais, de segurança, infraestrutura, acessibilidade e gestão.

A Bandeira Azul é uma premiação internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que atendem a rigorosos critérios ambientais, de segurança, infraestrutura, educação ambiental e gestão, passando por avaliações em níveis nacional e internacional.