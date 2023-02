Praias em Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama e Saquarema tem trechos impróprios para banho

Três praias de Cabo Frio tiveram trechos consideradas impróprios para banho em pesquisa recente divulgada pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea).



De acordo com o levantamento, trechos das praias do Siqueira, do Forte e Palmeiras tiveram resultados negativos em fevereiro.

Outras praias da Região dos Lagos também foram avaliadas neste mês e algumas foram consideradas impróprias para banho.

Araruama, é o ponto com mais locais impróprios. São oito ao total: Seca, Nobres, Areal, Pontinha e Iguabinha.

Em Saquarema, são três locais considerados poluídos: as lagoas de Itaúna, do Boqueirão, e de Saquarema.

Já em Arraial do Cabo, duas praias estão impróprias que são Monte Alto e Figueira, segundo o Inea.

As cidades de Iguaba Grande e Armação dos Búzios não passaram pela coleta feita pelo Inea.

Prefeituras se pronunciam sobre problema

A Prefeitura de Cabo Frio esclarece que a questão da balneabilidade das praias está diretamente ligada ao saneamento básico de responsabilidade contratual da concessionária Prolagos.

Já a Prefeitura de Saquarema esclarece que a coleta feita pelo Inea foi no período chuvoso, e que é natural que a balneabilidade apresente resultados acima dos limites permitidos.

A Prefeitura de Arraial do Cabo informou que está acompanhando a situação dos locais e que foi possível que as chuvas tenham afetado a balneabilidade.

Já a Prefeitura de Araruama disse que a cidade tem um cinturão de coleta no entorno da laguna, e, com isso, 80% do esgoto de Araruama deixaram de ser despejados na Laguna. O município informou, ainda, que realiza a fiscalização para bloquear ligações clandestinas.

O que diz a Prolagos

A concessionária disse, em nota, que a Estação de Tratamento de Esgoto na Praia do Siqueira funciona de acordo com a licença de operação e atende aos parâmetros da legislação ambiental.

A concessionária disse que, em breve, a unidade passará por obra de ampliação e será uma das mais modernas da região, atuando em nível terciário. O projeto está em fase de aprovação e licenciamento junto aos órgãos ambientais.

A Prolagos explica que o sistema de esgotamento sanitário em vigor é o coleta em tempo seco, também utilizado em cidades como Paris, Madri, Lisboa e Londres.

Desde agosto do ano passado, a concessionária iniciou obras de implantação de rede separativa em algumas localidades, como na Praia do Siqueira. A Prolagos informou ainda que irá investir R$ 50 milhões na conclusão do cinturão no entorno da laguna.

“Além de Ubás, em Iguaba Grande, onde já foi implantado, em 2022, um quilômetro de rede que receberá o esgoto que sai dos imóveis iguabenses, até 2024, a obra também se estenderá aos bairros Recanto das Dunas, Vila do Sol, Jacaré (próximo ao Mercado de Peixe) e Porto do Carro, em Cabo Frio; Vinhateiro, Mossoró, Baixo Grande, Nova São Pedro e Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia; e Vila Industrial, em Arraial do Cabo; concluindo a faixa de proteção da laguna. A construção irá se somar aos 38 km de cinturão já implantados na área de concessão da companhia”, explica a Prolagos.