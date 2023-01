Pré-matrícula abertas na rede municipal de São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia iniciou, hoje (09/01), o período de pré-matrícula da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2023.

O procedimento deve feito on-line, a partir das 9h, no endereço: https://sislamerjm.caedufjf.net/sislamerjm/prematricula.faces?q=Xl9dvmpbyrw%3D ou nos destaques do nosso perfil no instagram @prefeituradesaopedrodaaldeia. A pré-matrícula é válida tanto para o ingresso de novos alunos quanto para transferências.

Estão sendo disponibilizadas vagas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. O período de pré-inscrições seguirá até as 23h59 do dia 11 de janeiro.

O processo de pré-matrícula pode ser feito por pais, responsáveis ou terceiros, como um parente ou amigo, desde que a pessoa responsável pelo preenchimento do formulário saiba todos os dados solicitados.

A efetivação da matrícula, no entanto, deverá ser feita apenas pelos pais ou responsáveis legais do aluno.