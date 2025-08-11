Pular para o conteúdo
Prefeito Alexandre Martins recebe representantes da Operação Segurança Presente para alinhar logística de instalação da nova base em Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, recebeu nesta sexta-feira (08), na sede da Prefeitura, a subsecretária da Secretaria de Governo do Estado, Jeanine Domenech, para alinhar a logística de instalação da nova base da Operação Segurança Presente no município. A estrutura será montada em frente à Prefeitura e tem como objetivo reforçar a segurança pública na região, promovendo maior presença e integração das forças de segurança com a população.

Durante o encontro, os representantes apresentaram toda a infraestrutura do projeto, que será composta por quatro módulos arquitetônicos distintos, cada um planejado para atender funções específicas. Entre eles, estão:  módulo com ambiente integrado e banheiro e módulos com ambientes independentes, destinado a funções administrativas, almoxarifado, copa e monitoramento. Todos os módulos ecológico/sustentável.

Na ocasião, a subsecretária da Secretaria de Governo do Estado, Jeanine Domenech, afirmou que a iniciativa é uma determinação do governador Cláudio Castro e do secretário de Governo, André Moura: “Estamos dando andamento aos estudos para a implantação da base do Segurança Presente aqui nessa cidade tão turística, tão bem avaliada e procurada por turistas e cidadãos fluminenses em busca de lazer. Búzios é uma cidade que, com certeza, vai ganhar muito em termos de segurança pública com a chegada da operação.”

O prefeito Alexandre Martins também comentou sobre a reunião: “É um prazer recebê-los aqui pela segunda vez. Essa visita representa a continuidade do trabalho para a implementação da Operação Segurança Presente. Quero agradecer a você, ao governador Cláudio Castro e a todos os nossos parceiros do Estado, porque agora teremos essa importante presença da segurança em Búzios. Estamos avaliando as instalações e, em breve, estaremos aqui novamente para inaugurar esse projeto.”

