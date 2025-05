Prefeito de Búzios busca liberação de R$8 milhões com o Secretário Estadual de Infraestrutura para obras no bairro Boa Vista

Nesta segunda (19), o Prefeito Alexandre Martins e o Vice-Prefeito e Secretário de Obras, Leandro Pereira, estiveram reunidos com o Secretário Estadual de Infraestrutura, Uruan Andrade, no Rio de Janeiro.

Na pauta, a liberação de R$ 8 milhões para o início das obras no bairro Boa Vista, nas ruas ainda não pavimentadas, além do início das obras na Estrada da Fazendinha.

Alexandre Martins destacou que o projeto teve início naquela mesma sala e reforçou a importância do posicionamento do Estado para o começo das obras.

A reunião também contou com a presença do Secretário Estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, que anunciou a chegada do programa Segurança Presente em Búzios nos próximos dias.