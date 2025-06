Prefeito de Búzios participa de reunião com presidente do BNDES nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (23), o prefeito Alexandre Martins participou de uma reunião com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, no Rio de Janeiro. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o prefeito de Iguaba Grande, Fábio Costa, também estiveram presentes no encontro.

Na pauta, o fortalecimento das finanças municipais e o fomento ao desenvolvimento econômico da Região dos Lagos. A expectativa dos gestores é que novas reuniões sejam realizadas nos próximos meses, com foco em infraestrutura, mobilidade urbana e economia verde.

Na ocasião, o prefeito Alexandre Martins parabenizou os presidentes do BNDES e da Embratur, além de toda a equipe, pela receptividade: “Essa reunião foi muito importante e esclarecedora. Eles vão oferecer todo o suporte necessário para os investimentos no município e para o equilíbrio das contas públicas, o que, para nós, é extremamente relevante. Deixo aqui o meu agradecimento e os parabéns. Estaremos agora em outras reuniões, mais temáticas, para discutir e avançar com os municípios, a fim de gerar emprego, trabalho, renda e desenvolvimento para todas as cidades.”

O encontro também contou com a presença de representantes técnicos e políticos envolvidos em projetos voltados para alavancar a economia dos municípios.