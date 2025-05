Prefeito de Búzios realiza reunião com representantes da Prolagos para resolver definitivamente problemas na rede separativa do município

Nesta terça-feira (27), o prefeito Alexandre Martins realizou uma reunião com representantes da Prolagos – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto S/A – para discutir soluções definitivas para os problemas na rede separativa do município. Participaram da reunião, os secretários de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, de Governo, Marcus Valerius e de Obras e Projetos, Leandro Pereira, além dos representantes da empresa licitada para execução das obras.

Em pauta, esteva a construção de um separador absoluto, fora da rede de drenagem pluvial. A proposta visa eliminar a captação irregular de esgoto em tempo seco, prática em que o esgoto é lançado indevidamente nas galerias pluviais. No passado, foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual o município se comprometeu a zelar pelo funcionamento adequado dessas redes, que não devem estar obstruídas.

Segundo o prefeito Alexandre Martins, é necessário agir de forma definitiva, sem medidas paliativas: “Quem joga esgoto na rede está errado, seja o morador ou a Prolagos. Toda casa deve ter fossa, filtro e sumidouro. Não se pode lançar esgoto na rede pluvial. Precisamos identificar os pontos críticos e, onde não houver rede, trabalhar para construir. Caso contrário, nunca conseguiremos sanear toda a cidade e os crimes ambientais persistirão”.

O prefeito também demonstrou preocupação com os impactos da captação de tempo seco em dias de chuva. Segundo ele, quando o esgoto é despejado nas redes de drenagem, a água da chuva carrega esse material para as ruas e, consequentemente, para as praias, agravando os alagamentos e a poluição.

“Sempre que chove, nossa equipe fica em alerta. A preocupação é constante porque, com o esgoto na rede pluvial, tudo transborda. Precisamos resolver isso de forma definitiva com a implantação correta da rede separativa, caso contrário continuaremos convivendo com alagamentos e contaminações.”

Durante a reunião, o gestor solicitou à Prolagos um estudo técnico na Rua Turíbio, no Centro, onde as raízes das árvores estão invadindo a tubulação e obstruindo a passagem de água. Ele ressaltou a importância de uma ação rápida por parte da concessionária.

“A rua tem muito movimento de carros e além de um comércio ativo, o que dificulta a interdição. Por isso, é fundamental que o trabalho seja feito com agilidade e planejamento”, afirmou Alexandre.

Na reunião, ficou acertado que as obras de saneamento serão iniciadas em setembro, e realizadas em tempo hábil para não prejudicar o comércio local, tampouco o calendário de eventos do município. Serão retiradas as ligações clandestinas de esgoto nas redes pluviais, sem interferir na estrutura nem nos paralelepípedos da rua.