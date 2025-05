Prefeito de Cabo Frio afirma que antiga gestão desviou dinheiro da Moeda Itajuru

Na tarde desta terça-feira, dia 20, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, revelou um escândalo no projeto social Moeda Itajuru.



“Descobrimos um verdadeiro escândalo. Desviaram dinheiro de quem mais precisava. Estou falando da Moeda Social Itajuru, um programa que deveria ajudar as famílias mais pobres de Cabo Frio, mas foi usado de forma irresponsável.Mandei fazer uma auditoria completa e descobrimos absurdos com o dinheiro do nosso povo. Essa farra acabou. Todos os documentos estão sendo enviados ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. Podem ter certeza, vamos lançar um novo programa. Um programa de verdade, para quem realmente precisa. Não importa se votou ou não com a gente. Isso aqui é compromisso com o povo. É respeito com quem passa necessidade. É o certo pelo certo.A Moeda Social vai voltar, mas vai voltar para ajudar quem mais precisa. Com justiça, com responsabilidade e com o cuidado que nossa cidade merece”, disse.