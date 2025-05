Prefeito de Cabo Frio afirma que presidente do SEPE não quer diálogo, quer monólogo

Na manhã desta terça-feira, dia 27, o SEPE realizou uma manifestação em frente a Prefeitura de Cabo Frio com objetivo de chamar a atenção do governo. Além de realizar uma greve.



De acordo com o SEPE, os profissionais da Educação estão três anos sem aumento. Concursados aprovados em 2020 não são chamados para trabalhar, entre outras demandas.



Contudo, até o fechamento desta matéria, o prefeito, Dr. Serginho, disse que não vai atender a diretoria do sindicato.

“Hoje presenciei um ato antidemocrático e lamentável. O sindicato SEPE promoveu uma manifestação na porta da Prefeitura com microfone e alto-falantes. Fui até lá com respeito, ouvi cada palavra, mas quando tentei falar, a presidente do sindicato me impediu, mostrando que não quer diálogo, quer monólogo. Essa mesma presidente, que já me ofendeu publicamente diversas vezes, não será recebida por mim. Aprendi que quando um não quer, dois não brigam e eu não quero briga. Mas também não vou afrouxar. Quem optar por algazarra e gritaria, em vez do diálogo institucional, responderá juridicamente. Se a presidente quiser confronto, ela brigará sozinha. Eu sigo à disposição para o diálogo verdadeiro com uma comissão de até três representantes do sindicato, com transparência, seriedade e foco em soluções. Todos os professores concursados de Cabo Frio recebem acima do piso nacional. Os salários estão em dia, pagos antecipadamente, ao contrário do que ocorria no passado. Já quitei até o salário de dezembro de 2024, obrigação da antiga gestão. Também estou disposto a discutir o reajuste dos demais profissionais da educação e de todos os servidores, com responsabilidade fiscal, pensando no futuro da cidade e na continuidade dos serviços essenciais. Valorizamos o servidor, mas também respeitamos os alunos, os pais e toda a população que depende do funcionamento da cidade. É com equilíbrio, respeito e firmeza que vamos seguir governando Cabo Frio”, disse o prefeito.