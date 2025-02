Prefeito de Cabo Frio anuncia 10 salas de cirurgias novas em hospital da cidade

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, acaba de anunciar nesta tarde de quinta-feira, dia 06, 10 salas de cirurgia, centro de diagnóstico de câncer e centro de atendimento pediátrico, no Hospital da UERJ, Hesio Cordeiro.



Com planejamento e trabalho vamos mudar a saúde de Cabo “Frio. Estamos no telhado do Hospital da UERJ para dar uma grande notícia, as obras das dez novas salas de cirurgia, do centro de diagnóstico do câncer e do CME começam agora! Esse é um passo essencial para fortalecer a saúde de Cabo Frio.Agradeço ao governador Cláudio Castro e a todos os envolvidos nesse projeto que vai transformar a saúde da nossa região.Com diálogo e comprometimento, vamos mudar e salvar muitas vidas”, disse.