Prefeito de Cabo Frio anuncia Operação Tapa-Buraco nesta terça

A partir de hoje, toda vez que vocês virem essa plaquinha nas ruas, saibam, que é a Prefeitura de Cabo Frio tapando buraco. É o que anunciou o prefeito, Dr. Serginho, nesta manhã de terça-feira, dia 08.

“Vai ter rua fechada, trânsito parado, mas é aquele incômodo do bem, do trabalho de verdade. Começou o choque de ordem em Cabo Frio! Começamos pelo Jardim Esperança, com a operação tapa-buraco feita do jeito certo, nada de asfalto frio ou remendo mal feito. A gente está cortando direitinho, trazendo a massa quente e fazendo como tem que ser feito. Esse é só o começo. Depois do Jardim, vamos para a região central e também para Tamoios. Eu sei que isso pode atrapalhar um pouco o trânsito, mas peço a paciência de vocês. Cada intervenção é para melhorar a nossa cidade, para garantir mais segurança e dignidade para quem vive aqui. Acreditem, onde tiver essa plaquinha, tem compromisso, tem cuidado, tem trabalho sério acontecendo. Vamos transformar Cabo Frio, rua por rua, bairro por bairro. E eu não vou parar até ver essa cidade inteira do jeito que a gente merece”, disse.