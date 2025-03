Prefeito de Cabo Frio anuncia R$4 milhões de investimentos para tapar os buracos da cidade

Cabo Frio tá cheia de buracos? Todo mundo sabe. E para melhorar esta situação, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho acaba de anunciar nesta tarde de quarta-feira, dia 26, que a situação irá mudar.



“Eu avisei que no primeiro semestre não daria pra resolver tudo. Mas segura essa, a virada começou! Acabamos de concluir a licitação do Tapa Buraco, serão R$ 4 milhões investidos pra recuperar as principais vias da cidade. E não é só asfalto, não. O problema aqui vem de baixo, a drenagem cedeu, a terra afundou, e o buraco apareceu. Mas a solução já está a caminho, contratamos também a nova drenagem pra resolver de vez! E ainda tem mais, lançamos o edital da nova iluminação pública. A cidade vai ficar mais segura, bonita e iluminada.É só o começo. O trabalho tá acelerando. E a vida, pode apostar, vai melhorar”, disse.