Prefeito de Cabo Frio assina decreto que regulamenta a instalação de paraciclos no município 

Na data em que se comemora o Dia Mundial Sem Carro, a Prefeitura de Cabo Frio regulamentou uma importante medida para oferecer mais infraestrutura ao cidadão que utiliza a bicicleta como meio de transporte ou lazer.

Na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito José Bonifácio assinou o decreto que institui o Manual do Paraciclo, um equipamento utilizado para fixação das bicicletas no espaço urbano do município. Com este guia, o munícipe poderá obter as orientações necessárias para instalar o dispositivo próximo ao seu comércio ou residência.

Para dar início à solenidade, o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, destacou a importância das intervenções que contribuem para a melhoria do trânsito e da qualidade de vida do cidadão cabo-friense.

“Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, um momento de conscientização sobre a necessidade do uso do transporte que reflete diretamente na qualidade de vida. Esse decreto, permitirá que o cidadão instale as vagas para bicicleta de uma forma estruturada e regulamentada, sem causar prejuízo no ordenamento do município. Essa medida é um avanço para nossa cidade. Agradeço muito aos profissionais da Secretaria de Mobilidade Urbana. Nada disse seria possível sem uma equipe comprometida e dedicada. Sabemos que há muito a se fazer, mas estamos trabalhando para transformar a cidade em um ambiente para todos”, diz o secretário.

Em seguida, o prefeito José Bonifácio, que utiliza com frequência a bicicleta como meio de transporte, reforçou a necessidade de atenção com o pedestre e o ciclista no trânsito.

“Eu gosto de andar nas ruas de Cabo Frio e ando também bastante de bicicleta. Neste dia, não poderia ser diferente, vim ao trabalho de bicicleta. Somente vivenciando o que o cidadão passa nas ruas que podemos ser um bom gestor e promover ações em benefício do coletivo. Eu desejo que, a cada dia, haja mais atenção com o pedestre. Entendo que falta muita coisa para executar, para superar as lacunas da mobilidade, mas o governo está de portas abertas para ouvir e buscar medidas e recursos para que a cidade seja melhor para todo cidadão”, diz o prefeito.

O documento está disponível no site da Prefeitura e pode ser acessado pelo link: https://cabofrio.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/MANUAL-DE-PARACICLOS-Guia-para-instalacao.pdf

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO E DA MOBILIDADE

A solenidade desta quinta-feira faz parte da Semana Nacional do Trânsito e da Mobilidade Urbana, que foi iniciada no dia 18 de setembro.