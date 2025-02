Prefeito de Cabo Frio cria comitê multidisciplinar para garantir atenção imediata aos alunos com autismo

No final da tarde desta quinta-feira, dia 13, foi realizada uma reunião na Prefeitura de Cabo Frio com um propósito muito importante, garantir uma atenção imediata e eficiente aos alunos com autismo.



“Decidimos criar, a partir de agora, um comitê multidisciplinar dedicado a desenvolver e implementar políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência”, disse o prefeito Dr. Serginho:

Estiveram presentes secretários e representantes da sociedade civil, da APAE e da APPAA Casa Azul. Sabemos dos desafios desse início de ano letivo e queremos oferecer respostas rápidas, com um atendimento individualizado para cada família que necessita desse suporte.

“Nosso objetivo é otimizar os recursos públicos por meio da integração das secretarias, para que possamos minimizar os problemas atuais e, ao mesmo tempo, apresentar propostas que realmente façam a diferença na vida dessas crianças, jovens e suas famílias. Hoje, assinei o decreto que oficializa a criação desse comitê. Tenho certeza de que, a partir desse trabalho conjunto, surgirão ações concretas que não apenas atenderão as demandas educacionais, mas também contribuirão para a construção de uma cidade mais inclusiva e acolhedora para todos”, finalizou.