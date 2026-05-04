Prefeito de Cabo Frio exonera o vice Miguel Alencar e extingue a Secretaria das Cidades

OnPrefeito de Cabo Frio Dr. Serginho, exonerou no final da semana, o vice Miguel Alencar da Secretaria das Cidades e extinguiu a pasta criada para o político e seu grupo.

Miguel Alencar é acusado de traição política e de conspirar contra Serginho e o seu Governo desde o início com atuação acentuada nos últimos meses, incluindo conluio e parceria com integrantes da oposição de Cabo Frio e também de fora, implantando notícias inverídicas e suposições. Dizem que os ataques ao Governo Serginho são orquestrados por Miguel Alencar e o seu cotonete sujo, Clóvis Barbosa, o comparsa.

Enquanto isso, Miguel Alencar tem sido destaque na mídia nacional com escândalos de supostos esquemas de corrupção enquanto era Presidente da Câmara dos Vereadores.



