Prefeito de Cabo Frio publica vídeo com caixas de som apreendidas na praia, faz paródia e viraliza

“Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na praia onde eu nasci”, a paródia feita pelo prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL), foi uma maneira descontraída de avisar aos banhistas da cidade fluminense que a fiscalização do uso de caixas de som nas praias da cidade vai aumentar.



No município, que recebe muitos turistas, inclusive mineiros, durante todo o ano, uma lei proíbe o uso dessas caixas na areia das praias. Na publicação, o prefeito aparece em meio a centenas de aparelhos que foram recolhidos na cidade.

“Aqui em Cabo Frio, caixas de som com música alta estão proibidas! A Secretaria de Ordem Pública está atenta, e quem insistir vai perder o equipamento. Eu só quero ser feliz e ver todos vocês aproveitando as praias da cidade mais bonita do mundo”, escreveu no Instagram.