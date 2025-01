Prefeito de Cabo Frio se pronuncia e afirma que pagamento de dezembro será pago de forma parcelada

Nesta noite de terça-feira, dia 07, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, gravou um vídeo voltado para Servidores Municipais de Cabo Frio.

“Ao assumir a gestão do município, encontramos uma grave situação financeira herdada da administração anterior. Como representante de todos os cidadãos de Cabo Frio e em respeito aos servidores municipais, venho a público informar as medidas que serão tomadas para garantir o equilíbrio financeiro e honrar os compromissos assumidos com cada um de vocês”, disse.

Situação Financeira

• Não há recursos em caixa para quitar a folha de pagamento referente a dezembro de 2024, cujo vencimento seria no próximo dia 7 de janeiro. Compromissos Financeiros

Para garantir uma solução responsável e sustentável, definimos o seguinte cronograma:

• Folha de janeiro de 2025: Será paga integralmente até o dia 28 de janeiro de 2025.

• Folhas salariais de 2025: Serão quitadas dentro do mês vigente, eliminando o prazo de até o 5º dia útil do mês subsequente.

• Folha de dezembro de 2024: Será paga em 10 parcelas mensais, iniciando em 15 de janeiro, com a liberação da primeira parcela já na próxima semana.

• Folha da Educação de dezembro de 2024: Será quitada em 3 parcelas mensais, a partir de 15 de janeiro, utilizando recursos do FUNDEB.

Medidas de Ajuste

Para alcançar o equilíbrio financeiro e assegurar o cumprimento das obrigações acima, adotaremos as seguintes ações:

• Contingenciamento de 30% nas nomeações de cargos comissionados, mantendo apenas o essencial para o funcionamento da administração pública.

• Redução de quase R$ 20 milhões na folha de pagamento, corrigindo excessos de contratados, autônomos e gratificações concedidas indevidamente.

Transparência e Gestão Responsável

“Nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal é inegociável. Assim, reforço que, à medida que a arrecadação do município aumentar, faremos todo o possível para antecipar o pagamento das parcelas pendentes, sempre com seriedade e com nossos servidores. Agradeço a compreensão e o compromisso de cada servidor neste momento desafiador. Juntos, construiremos uma gestão sólida e eficiente, capaz de transformar Cabo Frio em uma cidade melhor para todos”, finalizou.