Prefeito de Cabo Frio vai ao Rio buscar auxílio para a calamidade da Saúde Pública

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, acompanhado da Secretária de Saúde, a enfermeira Bia Trindade, esteve na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para buscar soluções para a calamidade da saúde pública do município.

“Hoje, em reunião com a Cláudia Mello, Secretária Estadual de Saúde, fui buscar soluções imediatas para os desafios da saúde de Cabo Frio. Apresentei as prioridades do município, como a reestruturação de hospitais e a ampliação dos serviços essenciais. Agradeço ao governador Cláudio Castro pelo apoio e parceria neste momento tão difícil. Também discutimos medidas para enfrentar a calamidade financeira decretada, garantindo que Cabo Frio volte a crescer. Estamos comprometidos em reorganizar a cidade e cuidar da nossa gente com dignidade e respeito”, disse o prefeito.