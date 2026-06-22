Prefeito de Iguaba Grande busca investimentos com DER-RJ

O prefeito Fabinho Costa esteve, nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro em busca de investimentos e melhorias para a infraestrutura e a segurança viária do município. A agenda incluiu uma reunião com a presidente do DER-RJ, coronel Gabryela Reis Dantas, para tratar de demandas consideradas prioritárias para a mobilidade urbana da cidade.

Durante o encontro, o chefe do Executivo apresentou um pedido formal de apoio técnico para a implantação de passarelas ao longo da Rodovia Amaral Peixoto. A principal preocupação é garantir mais segurança na travessia de pedestres, especialmente em trechos de grande circulação e nas áreas próximas ao futuro empreendimento turístico “Ilha dos Dinossauros”, que deve ampliar o fluxo de visitantes na região.

Além das passarelas, a reunião também abordou a necessidade de um estudo técnico voltado ao reordenamento do tráfego urbano e rodoviário em Iguaba Grande. A proposta é melhorar a fluidez das vias municipais e estaduais que cortam a cidade, acompanhando o crescimento populacional e o avanço do turismo local.