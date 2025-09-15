Prefeito de São Pedro da Ald recebe secretário estadual de Defesa do Consumidor 

O prefeito Fábio do Pastel recebeu o secretário de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Gutemberg Fonseca.

A visita marcou o encerramento do 2º Mutirão Estadual de Renegociação de Dívidas, realizado na sede do Procon aldeense, entre os dias 10 e 12 de setembro.

A ação integrou as comemorações dos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e foi promovida pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), em parceria com o Procon-RJ.

O mutirão teve como objetivo facilitar a negociação entre consumidores e empresas credoras, oferecendo condições especiais para a regularização de débitos.

Durante os três dias de atendimento, cerca de 150 pessoas foram assistidas, incluindo moradores de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Araruama, Iguaba Grande, Saquarema e Búzios.

Ao todo, foram formalizados aproximadamente 90 acordos, com condições vantajosas na maioria das negociações, incluindo descontos que chegaram a 91%.