Prefeito de São Pedro da Aldeia assina novos convênios com a Caixa Econômica Federal

O prefeito Fábio do Pastel assinou dois convênios com a Caixa Econômica Federal (CEF) para obras de drenagem e pavimentação em ruas do bairro Recanto do Sol, além da reforma e ampliação da Casa do Artesão. Juntos, os novos contratos somam um investimento de mais de quatro milhões de reais em obras no município. O encontro aconteceu na quinta-feira (09/01), na sede da Prefeitura de São Pedro da Aldeia.



De acordo com Fábio do Pastel, a conquista é fruto das agendas administrativas cumpridas na capital do Brasil. “As nossas idas e vindas em Brasília trazem excelentes frutos para São Pedro da Aldeia. Hoje, celebramos a assinatura desses contratos que representam obras muito importantes para a nossa cidade. Além da reforma e ampliação da Casa do Artesão e da pavimentação de algumas ruas do Recanto do Sol, também teremos o apoio da Caixa Econômica para a urbanização do Canal do Mossoró, que cobrimos alguns meses atrás, e o recapeamento das vias laterais. Agradeço ao deputado federal Gutemberg Reis, com seu assessor Mazinho, e toda a equipe da Caixa que vem, de alguma forma, nos apoiando também. Parabéns a toda equipe da Prefeitura envolvida”, destacou.



Participaram da reunião os secretários de Governo, Luiz Fernando Jr.; de Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, e o chefe de gabinete, Fernando Frauches, além do chefe de gabinete do deputado federal Gutemberg Reis, Mazinho Neto.

Foto: Cleydson Alan

Representando a Caixa Econômica Federal, estiveram presentes o superintendente executivo de Governo, Grimaldo Ferreira Oliveira; a representante Caixa Ana Carolina Nunes Damiati e o novo representante caixa do município de São Pedro da Aldeia, Eric Vieira Areias.