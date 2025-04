Prefeito de São Pedro da Aldeia cumpre agenda em Brasília em busca do retorno integral dos royalties

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, está em Brasília cumprindo uma série de compromissos oficiais com o objetivo de garantir novos investimentos para o município e articular o retorno integral dos repasses de royalties do petróleo, atualmente recebidos em valores reduzidos. A agenda, iniciada na terça-feira (08/04), segue até a próxima quinta-feira (10/04), com visitas a gabinetes de deputados federais e reuniões com autoridades em Ministérios.

No primeiro dia de agenda, o prefeito aldeense se reuniu com o deputado federal Murillo Gouvêa para tratar da destinação de verbas para a área da saúde, com foco na ampliação dos serviços de alta complexidade no município. Em seguida, esteve com o secretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano, a quem apresentou demandas prioritárias, como o aumento dos repasses do bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) e o fortalecimento do Programa de Atenção Primária (PAP).

Na mesma reunião, também foram abordados investimentos na área da Educação, com destaque para a aquisição de mobiliário destinado a três creches municipais. Na Assistência Social, Fábio do Pastel apresentou a proposta de criação de uma residência para idosos em São Pedro da Aldeia, com o objetivo de ampliar o acolhimento e os cuidados com a população idosa.

A infraestrutura urbana também esteve entre os temas discutidos. No gabinete do deputado federal Aureo Ribeiro, o prefeito destacou a necessidade de obras de urbanização no bairro Balneário e tratou da reabertura do cinema da cidade, projeto aguardado com grande expectativa pela população.

Encerrando a agenda do dia, Fábio do Pastel se reuniu com o deputado federal Altineu Côrtes para tratar da situação dos royalties do petróleo. O prefeito solicitou apoio na articulação junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP) para garantir o retorno integral dos repasses ao município, que atualmente recebe valores bem abaixo do que historicamente era transferido, comprometendo investimentos e a oferta de serviços à população.

“Com muito trabalho e dedicação, estamos cumprindo essa agenda aqui em Brasília. O nosso objetivo é garantir mais investimentos para a nossa São Pedro da Aldeia. Estamos buscando parcerias, apresentando projetos e cobrando o que é de direito do nosso povo. Os royalties são uma fonte importante de receita e lutamos pelo retorno integral desses recursos para que possamos investir ainda mais em saúde, educação, infraestrutura e assistência social, e nas outras áreas essenciais”, destacou o prefeito Fábio do Pastel.

A agenda do prefeito Fábio do Pastel, que está acompanhado pelo chefe de gabinete, Fernando Frauches, continua nesta quarta-feira (09/04).