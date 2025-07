Prefeito de São Pedro da Aldeia cumpre agenda na capital do Estado para tratar sobre o Turismo

O prefeito Fábio do Pastel cumpriu agenda oficial, nesta terça-feira (01/07), na capital do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhado pelos secretários municipais de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, e de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, o chefe do executivo aldeense participou de uma reunião com o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, para apresentar demandas relacionadas ao calendário de eventos do município.

Durante o encontro, Fábio do Pastel buscou apoio do Governo do Estado para a realização da tradicional festa de 7 de Setembro, destacando a importância do evento para a cidade. “Quero agradecer ao secretário pela excelente recepção e pelo cuidado em ouvir as necessidades da nossa cidade. Tenho certeza de que, com essa parceria, vamos conseguir realizar uma festa linda e organizada para a nossa população”, comentou o prefeito.

Gustavo Tutuca recebeu positivamente as solicitações do município e se comprometeu a avaliar as possibilidades de apoio. “Foi uma reunião muito produtiva. Vamos analisar o calendário do segundo semestre e buscar caminhos para atender São Pedro da Aldeia. Entendemos a importância da festa para a cidade e para o fortalecimento do turismo regional”, afirmou o secretário estadual.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, destacou que a busca por parcerias é fundamental para garantir a realização dos eventos tradicionais da cidade. “Nosso objetivo é fortalecer o turismo local, promovendo eventos que valorizem a cultura e movimentem a economia da cidade. O apoio do Estado será muito importante para que possamos entregar festas ainda melhores para os aldeenses e para os visitantes”, disse.

Já o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, ressaltou a importância dos eventos para a geração de renda no município. “Eventos como o 7 de Setembro ajudam a aquecer o comércio local e criam oportunidades para os nossos agricultores, produtores e pequenos empreendedores. É um ciclo positivo que beneficia toda a cidade”, pontuou.