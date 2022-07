Prefeito de São Pedro da Aldeia participa da cerimônia de ativação do 1º Esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

O evento foi realizado na terça-feira (05), na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA), e contou com a participação de diversas autoridades, incluindo secretários municipais e o chefe de gabinete, Moisés Batista.

O Comandante da Força Aeronaval, Contra-almirante Augusto José da Silva Fonseca Junior, recebeu o Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, o Comandante em Chefe da Esquadra, Vice-almirante Arthur Fernando Bettega Corrêa, o Comandante da Escola Superior de Defesa, Vice-almirante Paulo Renato Rohwer Santos, Comandante do Centro de Planejamento, Orçamento e Gestão Institucional no Comando de Operações Aéreas na Força Aérea em Brasília, Vice-almirante José Vicente de Alvarenga Filho.

Na ocasião, o Capitão de Fragata Fábio Bernardo Nunes assumiu o comando do Esquadrão.

“Fico muito feliz em participar dessa solenidade, que representa um grande marco na história do país. A Força Aeronaval e a BAeNSPA foram fundamentais para o crescimento de São Pedro da Aldeia desde sua criação e são grandes parceiras da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Destaco o período em que o Vice-almirante Rohwer e o Vice-almirante Alvarenga estiveram no comando da Força Aeronaval, que foram essenciais para a implantação da nossa escola cívico-militar. Desejo sucesso ao comandante Fábio à frente do novo esquadrão”, comentou Fábio do Pastel.

De acordo com a Marinha do Brasil, o EsqdQE-1 conta com seis modelos de aeronaves ScanEagle, lançadores e recolhedores, que poderão operar em atividades de controle naval do tráfego, prevenção de ilícitos, monitoramento de desastres e operações de socorro e salvaguarda da vida humana, entre outros.