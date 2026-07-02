Prefeito de São Pedro da Aldeia participa de encontro com cônsul-geral do Panamá 

O prefeito Fábio do Pastel participou, nesta quinta-feira (02/07), de um encontro com o cônsul-geral do Panamá no Rio de Janeiro, Rubén Darío Argüelles Sánchez. A agenda, promovida pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), foi realizada em Cabo Frio e reuniu representantes dos municípios consorciados para discutir oportunidades de cooperação entre o país centro-americano e a região.

O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo institucional e debater possibilidades de cooperação nas áreas de turismo, desenvolvimento econômico, promoção internacional dos municípios e intercâmbio de experiências. A iniciativa também buscou ampliar as oportunidades de desenvolvimento e valorizar as potencialidades da Região dos Lagos.

Durante a reunião, o prefeito Fábio do Pastel apresentou as vocações de São Pedro da Aldeia, destacando iniciativas desenvolvidas pela administração municipal para fortalecer a atividade turística e diversificar a oferta de atrativos do município. Entre os projetos apresentados estiveram as ações voltadas à expansão do turismo rural, à estruturação de novos roteiros turísticos e à valorização da prática da vela, modalidade esportiva que contribui para o fortalecimento do turismo náutico.

Ao longo da agenda, também foram debatidas perspectivas de aproximação institucional entre o Panamá e os municípios da Região dos Lagos, com foco na construção de parcerias voltadas à promoção do território, à atração de investimentos e à troca de experiências em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional.

Representando São Pedro da Aldeia, também estiveram presentes no encontro os secretários de Governo, Luiz Fernando Jr., e de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha.