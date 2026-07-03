Prefeito de São Pedro da Aldeia recebe deputado estadual Valdecy da Saúde para uma reunião de parceria

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, recebeu nesta sexta-feira, dia 03, o deputado estadual Valdecy da Saúde para uma reunião de trabalho voltada à discussão de parcerias e investimentos para o município.

O encontro contou também com a participação do secretário municipal de Agricultura, Tiago Ribeiro. Durante a reunião, foram debatidas demandas prioritárias da cidade e iniciativas que poderão fortalecer o desenvolvimento de São Pedro da Aldeia em diversas áreas.

Fábio do Pastel destacou a importância da parceria com o parlamentar e agradeceu o empenho de Valdecy da Saúde na busca por recursos e investimentos que beneficiem a população aldeense. Segundo o prefeito, a união entre o Governo Municipal e o Legislativo Estadual é fundamental para viabilizar novos projetos e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Além da captação de investimentos, outras pautas estratégicas para o crescimento do município também foram discutidas durante o encontro, reforçando o compromisso das autoridades em trabalhar por mais desenvolvimento e oportunidades para São Pedro da Aldeia.