Prefeito de São Pedro da Aldeia recebe ex-jogador Fábio Costa e assina ofício de credenciamento no Comitê Olímpico do Brasil

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, na segunda-feira (28/04), o ex-jogador de futebol Fábio Costa na sede da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. A reunião marcou a assinatura do ofício de credenciamento junto ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), que torna o município apto a receber delegações esportivas e clubes. O encontro também abordou o projeto do novo Centro de Treinamento Esportivo, que será implementado no bairro Botafogo. Estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, e o chefe de gabinete do prefeito, Fernando Frauches, além de Carlos Augusto Cotia, que também atua no projeto.

O Centro de Treinamento contará com uma área de aproximadamente 148.000 m², reunindo oito campos de futebol, ginásio poliesportivo, piscina semiolímpica, três quadras de tênis, duas caixas de areia, prédio administrativo, área de quiosques, vestiários, arquibancada, setor de serviços, hotelaria e dez salas de aula, entre outros espaços de apoio. O objetivo é promover a formação de atletas de alto rendimento e fortalecer a prática esportiva em toda a região.

Foto: Renan Freitas



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, destacou a importância da iniciativa para o crescimento econômico do município. “Esse projeto vai colocar São Pedro da Aldeia no mapa do esporte nacional. A chegada de delegações e eventos esportivos movimentam a economia, gera empregos, fomenta o turismo e impulsiona outros setores da cidade. Nosso papel é apoiar iniciativas que tragam benefícios diretos para a população”, afirmou.

Durante a reunião, o ex-jogador Fábio Costa também falou sobre o impacto social do projeto. “É uma alegria fazer parte deste projeto, que, com certeza, vai transformar vidas, formar cidadãos e fortalecer toda a comunidade. A prática esportiva é um poderoso instrumento de inclusão e desenvolvimento social. Com a construção do Centro de Treinamento, teremos, ainda, a oportunidade de qualificar a população do entorno, em parceria com instituições renomadas. A ideia é preparar essas pessoas para atender ao projeto e, ao mesmo tempo, oferecer mão de obra mais qualificada ao mercado de trabalho local, que tem o turismo como um dos principais vetores de desenvolvimento”, destacou.