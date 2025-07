Prefeito de São Pedro da Aldeia recebe representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, na quinta-feira (24/07), representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDI) para uma reunião no gabinete. O objetivo do encontro foi fortalecer o diálogo entre o conselho e o Poder Executivo, além de apresentar as principais demandas voltadas ao atendimento da população idosa aldeense.

Durante a reunião, foram abordadas propostas para a ampliação de políticas públicas inclusivas, com foco na saúde, assistência social e fortalecimento da rede de apoio ao público idoso. Entre as pautas, estiveram a criação de uma sede própria para o CMDI e o fortalecimento da identidade institucional do Conselho.

O chefe do Executivo aldeense destacou o compromisso da gestão com a escuta ativa e o planejamento responsável. “O diálogo constante com os conselhos municipais é uma prioridade desta gestão. Reconhecemos a importância de desenvolver políticas públicas que atendam, de forma responsável e planejada, às necessidades da população idosa. Nosso compromisso é garantir mais dignidade, respeito e qualidade de vida a esse segmento tão importante da nossa comunidade. Seguiremos trabalhando para ampliar os direitos e o bem-estar dos nossos idosos, sempre ouvindo suas demandas e buscando soluções efetivas”, afirmou Fábio do Pastel.

Na ocasião, a presidente do CMDI, Patrícia Ramalho, destacou a importância da aproximação com o Poder Executivo. “Esse momento é de grande importância para nós, do Conselho. Foi uma oportunidade de apresentar as demandas da população idosa do município e reforçar a necessidade de políticas públicas específicas para esse público. Sabemos que a população está envelhecendo em todo o país e, em São Pedro da Aldeia, também recebemos muitos idosos vindos de outras localidades. Essa realidade exige um olhar atento e ações concretas. O apoio do Executivo é fundamental para avançarmos em pautas como a criação de uma sede própria para o Conselho e o fortalecimento da nossa identidade institucional”, destacou.

Também participaram da reunião a secretária de Saúde, Maria Márcia Sampaio; a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Manhães; o assessor especial do Governo, Edimilson Bittencourt; a presidente do Conselho da Pessoa Idosa, Patrícia Ramalho, acompanhada por equipe do órgão; e os vereadores Moisés Batista e Paulo Santana.