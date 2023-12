Prefeito de São Pedro da Aldeia recebe secretário estadual das Cidades

O prefeito Fábio do Pastel recebeu em São Pedro da Aldeia, nesta terça-feira (19/12), a visita do secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas. As autoridades estiveram no bairro Colina para acompanhar de perto o serviço de pavimentação asfáltica que está sendo realizado na Rua Monteiro Lobato. O trabalho no local envolve ações de drenagem pluvial, pavimentação e construção de calçadas em 18 logradouros. A realização é do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da adesão do Município ao “Programa Governo Presente nas Cidades”.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre o momento. “Posso dizer que estou representando a comunidade da Colina hoje, recebendo o nosso secretário Douglas Ruas para acompanharmos de perto a dimensão da obra que está sendo feita aqui no bairro. Agradeço, mais uma vez, por tudo que o Governo do Estado tem feito não só para São Pedro da Aldeia, mas em todo o Rio de Janeiro. Essa parceria é muito importante para garantirmos cada vez mais qualidade de vida para a nossa população”, comentou.

A parceria entre a Prefeitura e o Governo Estadual está beneficiando as Ruas Machado de Assis, Cássia Kiss, Monteiro Lobato, Primavera, Paixão, José Vicente Mattos, Araújo, Monte Verde, Central Colina, Lima Barreto, Elevino Elias da Silveira, Duque de Caxias, da Pedreira, Estrela Azul, Travessa Horizonte, Rua Bela Vista, Travessa Monteiro Lobato e trecho da Estrada Campo Redondo.

O secretário de Estado Douglas Ruas destacou que as vias estão sendo contempladas com pavimentação, drenagem e calçadas. “É uma obra espetacular que vai trazer dignidade para a população de São Pedro da Aldeia. Viemos acompanhar as ações sob gestão da Secretaria de Estado das Cidades, que fazem parte do plano de investimentos da gestão do governador Cláudio Castro. Trago um abraço do governador e a determinação dele para que a Secretaria coloque todos os esforços necessários para que a gente possa entregar essas obras o quanto antes”, afirmou.

O secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr., o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, e o chefe de gabinete, Moisés Batista, também acompanharam a visita.