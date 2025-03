Prefeito de São Pedro da Aldeia reforça pedido de apoio ao Estado para a Lagoa de Araruama em reunião com secretário de Ambiente e Agenersa

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, participou de mais um encontro na Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade para debater a atual situação da Lagoa de Araruama. Estiveram presentes representantes da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), da AEGEA, da Prolagos e do Consórcio Intermunicipal Lagos São João e dos municípios de Cabo Frio e Iguaba Grande. Realizada nesta terça-feira (18/03), a reunião foi marcada durante visita do secretário estadual da pasta, Bernardo Rossi, ao município aldeense, na última sexta-feira (14/03).

No encontro, foram abordadas ações emergenciais para reduzir o impacto ambiental na laguna. Fábio do Pastel iniciou um Gabinete de Ações Pró-Lagoa e vem reunindo representantes dos municípios banhados empresas responsáveis as devidas soluções. A comitiva formada pelos municípios também busca garantir o apoio do Estado para que as iniciativas avancem.

Na localidade do Camerum, no bairro Mossoró, uma das áreas mais afetadas da lagoa, já está funcionando uma máquina escavadeira retirando os cordões de areia que impedem a circulação de água. O maquinário também realiza limpeza na orla do local. A iniciativa foi um pedido do prefeito Fábio do Pastel, com recursos do Comitê Intermunicipal Bacia Lagos São João e licença cedida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

No bairro São João, o Núcleo de Fiscalização identificou 15 residências que ainda não tinham captação de esgoto e cobrou medidas da Prolagos. As obras já iniciaram com a implementação de nova rede de esgoto na Estrada dos Passageiros.

São Pedro da Aldeia também conta com o apoio do Governo do Estado em uma ação de limpeza manual da laguna. Os funcionários utilizam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e trabalham pelo programa Limpa Rio Social. A iniciativa tem o apoio da Prolagos com caminhão e retroescavadeira para enviar o material coletado para destinação final.

Outra ação realizada na cidade é a retirada de algas vivas no meio da laguna pelos pescadores. A iniciativa foi um pedido dos próprios pescadores ao Comitê de Bacias Lagos São João e é realizada com recursos da Prolagos, por meio de um termo de cooperação técnica com os gancheiros do Camerum.