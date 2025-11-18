Prefeito de São Pedro da Aldeia reúne secretariado para alinhamento estratégico da gestão

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, reuniu o secretariado municipal nesta segunda-feira (17/11) para alinhar as demandas das pastas, fortalecer a integração entre as equipes e avançar no planejamento das metas para os próximos anos. A agenda começou com um café da manhã de recepção aos gestores, seguido pela apresentação das ações e desafios de cada área.

Durante a abertura da reunião, o chefe do Executivo aldeense reforçou a importância do trabalho integrado entre as secretarias. Ele destacou que o diálogo constante ajuda a manter a gestão organizada e atenta às necessidades da população. “Acompanhar de perto o que cada pasta está fazendo é essencial para a gente seguir avançando. Quando todo mundo trabalha junto, quem ganha é a nossa cidade”, afirmou.

Ao longo do encontro, os titulares das Secretarias apresentaram as ações desenvolvidas por suas pastas, trazendo informações sobre projetos em andamento, demandas que têm exigido maior atenção e aspectos que requerem acompanhamento no planejamento municipal. As contribuições também ajudaram a identificar desafios, avanços e necessidades específicas de cada área, fortalecendo o alinhamento das estratégias e a atuação integrada entre os setores da administração pública.

Participaram do encontro os secretários de Administração, Roberta Magalhães; Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior; Licitações, Contratos e Convênios, Vivian Lobo; Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Manhães; Planejamento, Paulo César; Serviços Públicos, Raimundo Teixeira; Segurança e Ordem Pública, Diego Alves; Educação, Danielle Corrêa; Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira; Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha; Cultura, Thiago Marques; Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro; Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres Fontoura; e Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviane.

Também estiveram presentes o subsecretário de Fazenda, Gustavo Amoêdo; a controladora-geral, Danielle Pudente; o procurador-geral, Peter Samerson; o assessor especial do Governo, Edmilson Bittencourt; e o superintendente do Previspa, Deoclécio Amorim.