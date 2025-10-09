Prefeito de São Pedro da Aldeia se reúne com a secretária de Educação para planejamento do ano letivo de 2026

O prefeito Fábio do Pastel se reuniu, nesta quarta-feira (08/10), com a secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa, para alinhar ações voltadas ao planejamento do ano letivo de 2026. O encontro reforçou o compromisso da gestão com a qualidade do ensino e o fortalecimento das políticas públicas educacionais no município.

Durante a reunião, foram abordados pontos gerais sobre a organização das atividades, o andamento dos trabalhos da rede municipal, entre outros assuntos relacionados à área. O prefeito aldeense destacou a importância do diálogo e da parceria entre as equipes para garantir uma educação cada vez mais eficiente e inclusiva.

“Estamos planejando o próximo ano com responsabilidade e compromisso, buscando oferecer cada vez mais oportunidades para nossos alunos e condições adequadas de trabalho para os nossos educadores”, comentou Fábio do Pastel.

A reunião também contou com a presença do secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior; da secretária adjunta pedagógica, Wânia Dias; e dos secretários adjuntos administrativos, Beatriz Portilho e Carlos Eduardo Viana, além do assessor da Secretaria de Governo, Edmilson Bittencourt.