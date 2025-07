Prefeito de São Pedro da Aldeia se reúne com bombeiros para tratar de construção de nova sede da corporação

O prefeito Fábio do Pastel, recebeu, na quarta-feira (09/07), o comandante de Bombeiros de Área V – Baixada Litorânea, Coronel Ramon Camilo, e o Tenente-coronel Marcos Neiva para uma reunião sobre a construção da nova sede da corporação em São Pedro da Aldeia.

Durante o encontro, foram abordados detalhes sobre a área disponível para a obra, além das etapas necessárias para viabilizar a instalação da unidade, que será referência para os municípios da Baixada Litorânea. A iniciativa reforça o compromisso com a segurança pública e o fortalecimento da estrutura de atendimento emergencial na região.

O prefeito Fábio do Pastel destacou a importância da iniciativa para o município. “Receber a nova sede do Comando de Bombeiros em nosso município é uma conquista significativa, não apenas para a cidade, mas para toda a região. Estamos empenhados em oferecer todo o suporte necessário para a instalação da unidade e contribuir com a melhoria do atendimento emergencial à população”, afirmou.

Também participaram da reunião o procurador-geral do município, Peter Samerson, o chefe de Gabinete, Fernando Frauches, e o vereador Pedro Abreu.