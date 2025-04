Prefeito de São Pedro da Aldeia se reúne com defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro

O prefeito Fábio do Pastel se reuniu com o defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Vinícius Cozzolino, para tratar da construção da nova sede própria da Defensoria Pública no município. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à justiça e melhorar a qualidade do atendimento jurídico gratuito oferecido à população aldeense. O encontro aconteceu na quinta-feira (03/04), na sede da Prefeitura de São Pedro da Aldeia.

A reunião contou, ainda, com a presença da coordenadora-geral do Interior e da Baixada Fluminense, Juliana de Barros Saldanha, e da defensora pública da 1ª Vara de São Pedro da Aldeia, Patrícia Porto.

A pauta abordou os próximos passos para viabilizar a obra. A sede própria da Defensoria Pública será construída em um terreno próximo ao Fórum de São Pedro da Aldeia, no bairro Nova São Pedro. Atualmente, os defensores realizam seus atendimentos no Fórum da cidade.

“A Defensoria Pública realiza um trabalho muito importante aqui em São Pedro da Aldeia e esta sede vai garantir mais estrutura, dignidade e qualidade no atendimento às pessoas que precisam desse serviço”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.