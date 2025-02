Prefeito de São Pedro da Aldeia vai ao Rio para conversar sobre projetos esportivos e turismo

O prefeito Fábio do Pastel esteve no Rio de Janeiro na quinta-feira, dia 13, para cumprir agenda administrativa na capital envolveu um encontro com o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, e uma reunião na Assembleia Legislativa (ALERJ) com os deputados estaduais Gustavo Tutuca e Carlinhos BNH.

Acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, e do chefe de gabinete, Fernando Frauches, Fábio do Pastel e Rafael Picciani conversaram sobre o Fest Verão de São Pedro da Aldeia, equipamentos para aulas esportivas e projetos incentivados no esporte aldeense.

Já na ALERJ, o tema abordado foi o apoio ao turismo de São Pedro da Aldeia e projetos para a cidade. O secretário adjunto de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, e os vereadores Márcio Soares, Moisés Batista e Pedro Abreu também participaram da reunião.