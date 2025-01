Prefeito de São Pedro da Aldeia visita obras do novo Hospital Municipal

O prefeito Fábio do Pastel esteve, nesta sexta-feira (17/01), no bairro Morro do Milagre para acompanhar de perto o andamento das obras de construção do primeiro Hospital Municipal de São Pedro da Aldeia. Fábio estava acompanhado da secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes, do chefe de gabinete, Fernando Frauches, e dos responsáveis pelo serviço. Realizada pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, a iniciativa conta com repasses da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que somam um investimento de mais de 15 milhões de reais.

Fábio do Pastel falou sobre a obra, que segue na fase de demolição das alvenarias antigas e da construção de novas estruturas. “Chamei a nossa secretária de Saúde para acompanhar as obras e, como não poderia ser diferente, o sentimento é de muita alegria ao ver o nosso futuro Hospital Municipal São Pedro da Aldeia saindo do papel. Nossa população merece um espaço digno para a realização de cirurgias e uma estrutura moderna para um atendimento de qualidade. Por isso, buscamos o apoio do Governo do Estado diversas vezes, trabalhamos incansavelmente na elaboração dos projetos e enfrentamos muitos desafios até conseguirmos a verba para tornar esse sonho possível”, afirmou o prefeito.

A secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes, também falou sobre a iniciativa. “O sonho do hospital está caminhando, dia após dia, para a sua concretização. Teremos um pronto-socorro totalmente remodelado e atualizado, conforme as normas e padrões necessários para continuar atendendo a população. Além disso, a ampliação do hospital, com cinquenta leitos, vai nos proporcionar autonomia para realizar pequenas cirurgias eletivas, como hérnia, vesícula e procedimentos ortopédicos, que hoje dependem de outros municípios e do Estado. Isso é muito importante para nós. Também teremos leitos de UTI, eliminando a necessidade de, de um dia para o outro, buscar autorização do Estado para transferir pacientes. Com essa estrutura, teremos mais tranquilidade para avaliar o quadro clínico dos pacientes e, se necessário, encaminhá-los para uma unidade de referência”, explicou.

Localizado às margens da Rodovia RJ-140, o novo equipamento de saúde será equipado com tecnologia de ponta e dividido em dois pavimentos. No primeiro, contará com clínica médica com cinco enfermarias, setor de isolamento com duas enfermarias, área de saúde mental com três enfermarias, clínica cirúrgica com três enfermarias; centro cirúrgico com duas salas, Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) com uma enfermaria, além de UTI, Núcleo Interno de Regulação (NIR), ouvidoria, serviço social e recepção.

Já no segundo andar, serão instalados o almoxarifado, farmácia, laboratório, cozinha, refeitório, lavanderia, necrotério, sala de acolhimento, box de enfermagem, áreas para roupas limpas e sujas, além do departamento médico.

É importante destacar que o Pronto-socorro Municipal continuará funcionando no local, como um anexo ao hospital, mas passará por uma reestruturação completa, atendendo às normas estabelecidas pela Anvisa. A unidade terá, ainda, um Centro de Imagens moderno, equipado com aparelhos para exames como tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, entre outros.