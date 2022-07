Prefeito de São Pedro da Aldeia vistoria obras de escola no Campo Redondo

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia dá continuidade ao pacote de ações que visa melhorias estruturais na rede de ensino municipal. Nesta terça-feira (12), o prefeito Fábio do Pastel esteve na Escola Municipal Luiza Terra de Andrade, no bairro Campo Redondo, e acompanhou de perto o trabalho da equipe. A unidade escolar passa por obras de reforma e ampliação. O objetivo da ação é garantir mais conforto, segurança e qualidade de ensino e trabalho aos alunos e profissionais.

Foto: Divulgação

“Eu acompanho de perto o andamento de todas as obras realizadas no município, principalmente os serviços da Educação, que é uma das prioridades do nosso governo. Estou sempre atento a cada detalhe, conversando com os responsáveis sobre o andamento dos serviços e buscando o melhor para a comunidade escolar”, destacou o prefeito Fábio do Pastel.

Acompanharam o prefeito Fábio do Pastel durante a visita a secretária de Educação, Sheila Atalla; a diretora adjunta da escola, Tânia Mendonça; o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr.; o chefe de gabinete, Moisés Batista; a coordenadora de Infraestrutura da Educação, Elaine Mendes, e a designer de interiores, Cleuzeli Marzullo, além dos responsáveis pela obra. As ações no local envolvem serviços de revestimento e cobertura.

Foto: Divulgação

A E. M. Luiza Terra de Andrade conta com turmas do segundo segmento do Ensino Fundamental. A unidade está recebendo melhorias na estrutura, construção, troca de revestimento e revisão elétricas, além de cobertura da quadra poliesportiva da unidade, entre outras ações. O prédio também contará com uma nova pintura geral, nas cores azul e cinza, padrão do governo municipal.