Prefeito e Secretário de Educação de Cabo Frio homenageam as mulheres nesta sexta

Véspera do Dia da Mulher, dia 07, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, esteve na Secretaria de Educação ao lado do secretário Alfredo Gonçalves e de um time incrível de mulheres que trabalham diariamente para garantir uma educação de qualidade no município.



“Nada mais justo do que celebrar essa data reconhecendo a luta, a força e as conquistas de todas as mulheres.O Dia 8 de março é um marco na história da luta feminina por igualdade, respeito e oportunidades. Precisamos seguir fortalecendo essa jornada, combatendo qualquer forma de violência e garantindo direitos fundamentais, como salários justos e condições de trabalho dignas.O potencial das mulheres é extraordinário, e nada mais justo do que reconhecer e valorizar isso todos os dias. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia! Vocês merecem todas as nossas homenagens”, disse o prefeito.