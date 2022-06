Prefeito e vice-prefeito de Búzios convidam vereadores para conhecerem as obras que estão sendo realizadas na cidade 

Nesta segunda-feira (20), o prefeito Alexandre Martins e o vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira levaram alguns vereadores para conhecer várias obras que estão sendo executadas no município.

No tour pela cidade, os anfitriões levaram os nobres edis para conhecer a nova Lagoa que está sendo construída em São José, próximo às ruas Garcia Rodrigues, Fausto Antunes e José Rodrigues, que atenderá toda drenagem do local, eliminando de vez por todas os alagamentos daquela região. Ao redor da lagoa também será reservada uma área verde de mata ciliar, de acordo com boas práticas de meio ambiente.

Também conheceram a urbanização que está sendo realizada na praia do Forno, de acordo com as exigências do Programa Bandeira Azul, selo ecológico mundialmente conhecido pleiteado pelo município.

Além da rua Elsa Maria, na Vila Caranga, onde foram iniciadas as obras de drenagem e saneamento básico.

Participaram do tour com o prefeito e vice-prefeito o presidente da Câmara Municipal, Rafael Aguiar, e os vereadores: Josué Pereira, Victor Santos, Niltinho de Beloca, Uriel da Saúde, Gugu de Nair, Aurélio Barros.