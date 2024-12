Prefeito eleito de Cabo Frio e vice são diplomados

Na tarde desta segunda-feira, dia 16, o prefeito eleito de Cabo Frio, Dr. Serginho, e o vice-prefeito, Miguel Alencar, foram diplomados.

Na ocasião, os vereadores eleitos e suplentes também foram diplomados no Fórum de Cabo Frio.

Na Sessão Solene, o prefeito eleito começou seu discurso agradecendo a Deus a oportunidade. “Quero agradecer minha família. Hoje me dirijo a toda população cabo-friense e aos vereadores que assumem seu mandato para dizer que vivemos na cidade mais bonita do mundo. Temos uma das praias urbanas mais lindas do mundo. Uma história vastíssima. E ao mesmo tempo que meu coração se enche de orgulho de viver nesta terra, trabalhar, eu olho para o futuro que queremos. Que honra, diplomado como Prefeito de Cabo Frio. Gratidão a Deus, minha família e a todos os 84.317 amigos que me deram um votos de confiança por uma cidade melhor! Obrigado, meu povo! A vida vai melhorar”, disse Dr. Serginho.