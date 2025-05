Prefeito Fábio do Pastel cumpre agenda com deputados federais em Brasília

O prefeito Fábio do Pastel iniciou, na terça-feira (20/05), uma série de compromissos administrativos em Brasília, visando buscar novos investimentos para o município. No primeiro dia de agenda na capital federal, o chefe do executivo aldeense visitou gabinetes e se reuniu com os deputados federais Bebeto, Dimas Gadelha, Gutemberg Reis, Dr. Luizinho e Murillo Gouvea, além do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Na Câmara dos Deputados, Fábio do Pastel conversou com parlamentares e apresentou demandas de São Pedro da Aldeia, solicitando apoio para a execução de novos projetos e a captação de recursos. A comitiva aldeense contou com a presença dos vereadores Márcio Soares, Moisés Batista e Pedro Abreu.

“Estou muito feliz por estar, mais uma vez, em Brasília, trabalhando para garantir melhorias para a nossa cidade. Com os vereadores, fomos de gabinete em gabinete, apresentando as necessidades do nosso município e pedindo apoio para continuar avançando com o nosso trabalho”, destacou o prefeito Fábio do Pastel.

A programação segue nesta quarta-feira (21/05), com novas reuniões previstas com deputados e representantes de órgãos federais. A expectativa é de que a agenda seja concluída na quinta-feira (22/05).