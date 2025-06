Prefeito Fábio do Pastel participa de reunião técnica sobre dragagem da Praia do Siqueira

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, e o secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, participaram de uma reunião técnica sobre a dragagem da Praia do Siqueira. O encontro foi realizado na quarta-feira (11/06), em Cabo Frio, e teve como objetivo a apresentação do cronograma do serviço e das etapas da obra. O início das intervenções está condicionado à conclusão de estudos conduzidos pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O procurador-geral aldeense, Peter Samerson, também esteve presente.

Durante a reunião, foi destacada a importância do serviço para a recuperação da Lagoa de Araruama. O prefeito aldeense reafirmou o compromisso de São Pedro da Aldeia com a causa ambiental. “Desde o início do ano, estamos trabalhando com seriedade e responsabilidade para proteger a nossa lagoa. A dragagem é uma etapa muito importante, mas todo o processo exige planejamento técnico, diálogo com a comunidade e atuação integrada com o Estado e os demais municípios”, afirmou Fábio do Pastel.

O secretário Mario Flavio também reforçou a importância da união entre os municípios para o sucesso da iniciativa. “Essa audiência foi muito importante, porque reforçou o comprometimento das cidades com um objetivo comum. Estamos confiantes de que tudo será feito com responsabilidade, planejamento e respeito ao meio ambiente”, completou.

Prefeitura mantém ações permanentes em defesa da lagoa

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia tem intensificado, desde o início do ano, as ações voltadas à preservação da Lagoa de Araruama. Em janeiro, foi criada uma força-tarefa por meio do Decreto nº 013/2025, instituindo o Gabinete de Ações e o Núcleo de Fiscalização para monitoramento ambiental e combate a irregularidades.

Entre as medidas já adotadas estão inspeções em pontos de despejo, reuniões técnicas com a concessionária Prolagos e a apresentação de relatórios com apontamentos e sugestões de melhorias. A gestão também mantém diálogo constante com o Governo do Estado, em busca de apoio técnico, maquinário e análises ambientais. Além disso, foram promovidas reuniões com pescadores locais, visando à participação dos profissionais em cada etapa do processo.

O prefeito Fábio do Pastel também articulou reuniões estratégicas com lideranças da Região dos Lagos para debater a situação sanitária da Lagoa de Araruama, com o objetivo de fortalecer uma atuação conjunta entre os municípios banhados pelo corpo hídrico.