Prefeito Fábio do Pastel participa de sessão solene pelo aniversário de São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel e os secretários municipais prestigiaram a sessão solene da Câmara Municipal, realizada na quarta-feira (15/05), em homenagem aos 407 anos de São Pedro da Aldeia. A solenidade homenageia personalidades municipais e autoridades estaduais e federais pelos serviços prestados à cidade. Durante a cerimônia, foram entregues Títulos de Cidadão Aldeense, Medalhas Mérito Brigadeiro Lafayette Cantarino Rodrigues de Souza e a mais alta homenagem da Casa, a Comenda do Mérito Legislativo.

Na oportunidade, o prefeito Fábio do Pastel, que já recebeu o Título de Cidadão Aldeense, a Comenda do Mérito Legislativo e a Medalha Mérito Brigadeiro Lafayette Cantarino, falou sobre a honraria. “É motivo de muita felicidade comemorar esses 407 anos de São Pedro da Aldeia. Também já fui uma pessoa homenageada com o título de cidadão aldeense e é muito gratificante. Eu falo que São Pedro é uma cidade muito acolhedora, as famílias nos acolhem de uma forma muito especial”, comentou.

Dentre os homenageados na sessão solene, estão servidores da Prefeitura aldeense, membros das corporações dos Bombeiros e da Polícia Militar, lideranças religiosas e empresários, entre outros.

O secretário de Cultura, Thiago Marques; o coordenador de dança da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes, professor e coreógrafo Ramirez Menezes; o diretor da Secretaria de Serviços Públicos, Luciano Siqueira de Matos; o presidente do Conselho Tutelar de São Pedro da Aldeia, Ubirajara Ramos Barenco, e o servidor público da Secretaria Municipal de Fazenda, Felipe Ribeiro, receberam Títulos de Cidadão Aldeense, entregues pelos vereadores Jean Pierre Borges de Souza, Fernando de Souza Santos, Francisco de Assis Souza Lessa e Marcio Soares. O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, recebeu a Medalha Mérito Brigadeiro Lafayette Cantarino Rodrigues de Souza, entregue pelo vereador Marcio Soares.

Fotos: Cleydson Alan

Ao final da cerimônia, o advogado da OAB São Pedro da Aldeia, Sérgio Peniche, um dos homenageados da noite, falou em nome dos agraciados pelo título de Cidadão Aldeense. Em seguida, representando os vereadores, o edil Cristianey de Souza agradeceu aos colegas do Legislativo. Encerrando a noite, o presidente da Câmara Municipal, Denilson Guimarães, agradeceu ao público presente no evento.